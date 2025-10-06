Ottanta anni dopo la sua nascita, la voce di Ivan Graziani torna a vibrare grazie a un progetto corale nato a Teramo: “Pigri Volume 1”, un omaggio in otto tracce firmato da altrettante band cittadine. Otto sguardi diversi per raccontare, oggi, canzoni che hanno lasciato segni profondi e che qui ritrovano nuova forma e sensibilità. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pigri Volume 1, da Teramo otto voci per Ivan Graziani