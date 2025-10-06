Pigno scoperta dai carabinieri base logistica per lo spaccio | due denunciati

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 43enne e un 19enne catanesi perché scoperti a cedere cocaina e marijuana. Il monitoraggio del territorio messo in atto dagli investigatori nel quartiere Pigno, mediante un’attività di osservazione in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: pigno - scoperta

Droga a Catania, due denunciati: scoperta base di spaccio in un appartamento al Pigno

L’ambliopia, o “occhio pigro”, è più comune di quanto si pensi, ma se scoperta presto può essere trattata con grande successo. Nei bambini piccoli, intervenire nei primi anni significa dare alla vista la possibilità di svilupparsi correttamente. Un controllo oculisti Vai su Facebook

Piazza di spaccio con vedetta e telecamere scoperta al Pigno di Catania: due denunce - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato alla Autorità giudiziaria un 43enne e un 19enne, entrambi catanesi, sorpresi mentre cedevano cocaina e marij ... Come scrive lasicilia.it