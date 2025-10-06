Pigno scoperta dai carabinieri base logistica per lo spaccio | due denunciati

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 43enne e un 19enne catanesi perché scoperti a cedere cocaina e marijuana. Il monitoraggio del territorio messo in atto dagli investigatori nel quartiere Pigno, mediante un’attività di osservazione in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Droga a Catania, due denunciati: scoperta base di spaccio in un appartamento al Pigno

