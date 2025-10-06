Pietro Nenni e Anna Kuliscioff entrano nella toponomastica cittadina

Due nuove importanti intitolazioni si aggiungono alla toponomastica cittadina. Giovedì 9 ottobre nel pomeriggio Rimini dedicherà una rotonda a Pietro Nenni, storico leader socialista e protagonista della vita politica italiana del Novecento, e un giardino ad Anna Kuliscioff, pioniera del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

