Pietro Nenni e Anna Kuliscioff entrano nella toponomastica cittadina
Due nuove importanti intitolazioni si aggiungono alla toponomastica cittadina. Giovedì 9 ottobre nel pomeriggio Rimini dedicherà una rotonda a Pietro Nenni, storico leader socialista e protagonista della vita politica italiana del Novecento, e un giardino ad Anna Kuliscioff, pioniera del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: pietro - nenni
Presentazione del libro "Non succede, ma se succede… siamo pronti?" Oggi alle ore 17:00 presso la sala consiliare “Pietro Nenni” si terrà la presentazione del libro “Non succede, ma se succede… siamo pronti?”. Un’occasione per riflettere insieme agli aut Vai su Facebook
75 anni fa Pietro Nenni coniò il celebre motto “Piazze piene, urne vuote” Ancora oggi attuale, ma in un contesto ben diverso. Da leggere l’analisi che fa di questo fenomeno il sociologo @FilBarbera su @ilmanifesto - X Vai su X
Rimini: in arrivo due nuove intitolazioni. La città celebra Pietro Nenni e Anna Kuliscioff - La prima cerimonia si terrà alle ore 17:30 con l'intitolazione della rotonda "Pietro Nenni, Politico (1891- Da altarimini.it
’Oggi, i giovani e Anna’ Kuliscioff - La Fondazione Roberto Ruffilli raccoglie in una mostra i lavori artistici degli studenti ispirati dall’autrice e attivista. Si legge su ilrestodelcarlino.it