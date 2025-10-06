Piero Pelù | Ho scritto una canzone per la Flottilla e il genocidio palestinese Gratis sul mio sito perché non uso piattaforme coinvolte in armi e propagande

Piero Pelù è tra gli artisti italiani tra i primi a sostenere la causa contro la guerra in Palestina. Meno di un mese fa il rocker fiorentino ha riunito artisti amici a Firenze per il concerto “S.O.S. Palestina!”, evento che verrà replicato il prossimo anno, alla Visarno Arena di Firenze il 20 giugno 2026, sempre per raccogliere fondi per le attività di Medici Senza Frontiere in Palestina. Ma non è tutto. A sorpresa l’artista ha pubblicato il brano inedito “SOS”: “Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

