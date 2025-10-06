Piero Pelù | Ho scritto una canzone per la Flottilla e il genocidio palestinese Gratis sul mio sito perché non uso piattaforme coinvolte in armi e propagande
Piero Pelù è tra gli artisti italiani tra i primi a sostenere la causa contro la guerra in Palestina. Meno di un mese fa il rocker fiorentino ha riunito artisti amici a Firenze per il concerto “S.O.S. Palestina!”, evento che verrà replicato il prossimo anno, alla Visarno Arena di Firenze il 20 giugno 2026, sempre per raccogliere fondi per le attività di Medici Senza Frontiere in Palestina. Ma non è tutto. A sorpresa l’artista ha pubblicato il brano inedito “SOS”: “Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: piero - scritto
Piero Pelù lancia “SOS”, un brano scritto in poche ore e reso scaricabile gratis: un grido di pace per la Palestina e contro ogni guerra. Leggi su http://AllMusicItalia.it #pieropelù #Rockitaliano - X Vai su X
Piero Pelù torna a farsi sentire — e non per promozione. “SOS” è un brano nato di getto, scritto in poche ore per dire no alla guerra e chiedere pace in Palestina. Un grido umano, non discografico, che Pelù ha scelto di regalare a tutti, fuori dalle piattaforme. Vai su Facebook
Piero Pelù regala ai fan la canzone “SOS”: un brano inedito scritto per la Palestina - È possibile scaricare gratuitamente dal sito ufficiale del cantante l’inedito “SOS” un brano nato in poche ore per la Palestina ... Riporta intoscana.it
Piero Pelù pubblica online SOS, un brano gratuito dedicato alla Palestina - Il musicista fiorentino ha reso disponibile sul suo sito ufficiale il brano “SOS”, scritto e registrato in poche ore. Lo riporta tg24.sky.it