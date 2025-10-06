Piero Ferrari e il Mito | Qui radici da rispettare l’eterna lezione di papà
di Leo Turrini "Il Carlino era il primo giornale che papà estraeva dalla mazzetta dei quotidiani, tutte le mattine. E una volta mi spiegò: io voglio e debbo sapere cosa leggono i miei operai e i miei impiegati, di quali notizie parlano a tavola, in famiglia.". Piero Ferrari ha da poco felicemente tagliato il traguardo degli ottant’anni. Figlio del Drake, è il vicepresidente della azienda di Maranello, cui non smette di dedicare energia e passione. Piero da poco è diventato bisnonno: il nome di una Dinastia che significa Modena nel mondo riecheggia già in un futuro che viene da lontano. "Sì, io ho imparato sin da bambino a rispettare il valore delle radici, delle origini – racconta – Anche l’episodio del Carlino è indicativo: immagino mio padre fosse consapevole di cosa rappresentasse il suo brand nel mondo, eppure non si staccava dal territorio, dalla sua gente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
