Piero Chiambretti chi è l’ex compagna Federica Laviosa

Dilei.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vita di Piero Chiambretti è stata segnata da una storia d’amore molto importante, quella con Federica Laviosa. Lui uomo di spettacolo e lei donna riservata e ben distante dai riflettori. Una figura fondamentale nella crescita umana e personale del conduttore. I due però non stanno più insieme da tempo, anche se questo non ha spezzato il loro legame, soprattutto per il grande dono condiviso: la figlia Margherita. Un amore lontano dai riflettori. Piero Chiambretti ha sempre difeso la sua vita privata. Per anni infatti si è saputo ben poco della donna che gli è stata accanto. Federica Laviosa ha infatti scelto fin dall’inizio di non restare coinvolta nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

piero chiambretti chi 232 l8217ex compagna federica laviosa

© Dilei.it - Piero Chiambretti, chi è l’ex compagna Federica Laviosa

In questa notizia si parla di: piero - chiambretti

Piero Chiambretti su Affari Tuoi: “Mi rifiutai di condurlo. Era una scelta comoda per lavorare di meno”

Piero Chiambretti spiega perché rifiutò di condurre Affari Tuoi: “Era una scelta comoda”

“Ho detto no ad ‘Affari tuoi’. Nessun rimpianto. Sarebbe stata la scelta più comoda, lavorare molto meno per portare a casa un risultato”: così Piero Chiambretti

Piero Chiambretti: 'Baudo era un rivoluzionario' - "Come per la Carrà, come per Frizzi, Baudo &#232; una persona che ha reso grande questa azienda e l'azienda lo deve ricordare al meglio. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Piero Chiambretti 232 L8217ex