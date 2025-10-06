Piero Chiambretti chi è l’ex compagna Federica Laviosa

La vita di Piero Chiambretti è stata segnata da una storia d’amore molto importante, quella con Federica Laviosa. Lui uomo di spettacolo e lei donna riservata e ben distante dai riflettori. Una figura fondamentale nella crescita umana e personale del conduttore. I due però non stanno più insieme da tempo, anche se questo non ha spezzato il loro legame, soprattutto per il grande dono condiviso: la figlia Margherita. Un amore lontano dai riflettori. Piero Chiambretti ha sempre difeso la sua vita privata. Per anni infatti si è saputo ben poco della donna che gli è stata accanto. Federica Laviosa ha infatti scelto fin dall’inizio di non restare coinvolta nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

