Picchia la moglie con un bastone da passeggio | 37enne arrestato in Cilento

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Agropoli, nel Salernitano, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: picchia - moglie

Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

Picchia la moglie e cade dal secondo piano: arrestato

"Picchia la moglie con un bastone e la minaccia davanti ai figli", confermato avviso orale

picchia moglie bastone passeggioPicchia la moglie con un bastone da passeggio: 37enne arrestato in Cilento - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Agropoli, nel Salernitano, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Moglie Bastone Passeggio