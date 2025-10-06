Picchia la compagna e prende a calci il passeggino condannato riberese

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, e condanna al pagamento delle spese processuali. È la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca nei confronti di Antonino Aprile, 34 anni di Ribera, accusato di lesioni ai danni della compagna.Secondo l’accusa nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: picchia - compagna

Picchia la compagna e tenta di affogarla, poi aggredisce anche il figlio disabile di lei

Massacra la compagna e tenta di affogarla in un bidone pieno d'acqua. Poi picchia il figlio disabile intervenuto per difenderla

Campobasso, picchia la compagna con la figlia in braccio: lei chiama il 113 ma poi ci ripensa

Cerca Video su questo argomento: Picchia Compagna Prende Calci