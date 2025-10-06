Piazza XX Settembre cambia volto | eventi musica e villaggi per famiglie con XXL Piazza Libera

Piazza XX Settembre si prepara a una vera e propria trasformazione. Dopo gli otto mesi di sperimentazione nel giardino davanti al Cassero di Porta Galliera, il progetto XXL Piazza Libera di Confcommercio Ascom Bologna si allarga e diventa triennale. Nei prossimi tre anni, l’intera piazza sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it