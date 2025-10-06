Piatti di plastica prodotti nel casertano pericolosi | ecco i lotti ritirati
Conad ha disposto il richiamo di un lotto di piatti di plastica biodegradabili e compostabili "Verso Natura" a marchio Conad, prodotti in uno stabilimento a Vitulazio, a causa di un rischio di migrazione dei materiali a contatto con gli alimenti.Rischio trasferimento sostanze nocive al.
La storica azienda plastica e la fondazione dedicata alle disabilità hanno unito le forze per un evento che celebra anniversari importanti e valorizza il territorio
Sequestrati oltre 425mila prodotti pericolosi nel Tarantino, anche 25mila piatti in plastica - I finanzieri del comando provinciale di Taranto in 23 esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Massafra, Mottola, Crispiano, Manduria e Sava
Plastica monouso addio: dai piatti alle cannucce ai palloncini, ecco tutti i prodotti vietati da domani 14 gennaio - Da domani 14 gennaio entra ufficialmente in vigore la legge che vieta l'uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile.