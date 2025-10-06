Piantedosi Grave sottovalutare appelli alla rivolta sociale

ROMA (ITALPRESS) – Se c'è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni "lo accerteranno gli inquirenti, ma credo che ci sia stata una sottovalutazione e la cosa non è meno grave: lanciare di continuo appelli alla piazza, alla rivolta sociale o, peggio ancora, sottovalutare la partecipazione di alcuni gruppi". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Cinque Minuti su Rai1. "La nostra storia ci insegna: non bisogna mai sottovalutare che quando ci sono gruppi così estesi di antagonisti c'è una stratificazione di atteggiamenti che vogliono il pretesto per innalzare il livello dello scontro – ha aggiunto -.

