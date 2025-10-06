Piantedosi Grave sottovalutare appelli alla rivolta sociale
ROMA (ITALPRESS) – Se c’è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni “lo accerteranno gli inquirenti, ma credo che ci sia stata una sottovalutazione e la cosa non è meno grave: lanciare di continuo appelli alla piazza, alla rivolta sociale o, peggio ancora, sottovalutare la partecipazione di alcuni gruppi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Cinque Minuti su Rai1. “La nostra storia ci insegna: non bisogna mai sottovalutare che quando ci sono gruppi così estesi di antagonisti c’è una stratificazione di atteggiamenti che vogliono il pretesto per innalzare il livello dello scontro – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: piantedosi - grave
Piantedosi a Prato, l’attacco del Pd. “Passerella elettorale: un grave precedente”
È la raccomandazione fatta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alle forze di polizia nella riunione post attentato in Germania Vai su Facebook
Piantedosi “Grave sottovalutare appelli alla rivolta sociale” - ROMA (ITALPRESS) – Se c’è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni “lo accerteranno gli inquirenti, ma credo ... Da iltempo.it
Allerta di Piantedosi per il 7 ottobre: "Attenzione alta, c'è chi sottovaluta i richiami alla rivolta sociale" - Il ministro dell'Interno si mostra cauto alla vigilia della commemorazione del secondo anniversario della strage di Hamas, ma non vuole sottovalutare la situazione: "Gli antagonisti cercano sempre un ... Come scrive msn.com