Piantedosi | dalla Calabria il riscatto anche per le nostre aree interne
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Risultati confortanti sui quali facevo affidamento: è la conferma che il centrodestra mette in campo ottimi candidati che vengono premiati anche per l’impegno che sta mettendo in campo il governo nazionale”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, sui primi exit poll che in Calabria assegnano una larga vittoria al governatore uscente, Roberto Occhiuto. Piantedosi, insieme al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato il Parco archeoloigco di Aeclanum, oggetto di un vasto progetto di investimenti. “ I cittadini avranno l’opportunità di dare un giudizio sugli ultimi anni ed esprimere una indicazione sulle prospettive del futuro: certo è che le zone interne non hanno avuto l’attenzione che meritano”, ha proseguito il ministro dell’Interno a proposito delle prossime elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
