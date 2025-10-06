Piantedosi | 7 ottobre? Attenzione alta
22.25 "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, adesso non ci sono segnali specifici di allarme, però l'attenzione è molto alta". Così il Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi,rispondendo su Rai1 a una domanda sui possibili rischi legati alla ricorrenza del 7 ottobre. Il divieto di una manifestazione a Bologna per la Palestina? "Noi siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico" però "in certe ultime manifestazioni" il tema richiama violenti che devastano "ecco perchè l'abbiamo vietata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
