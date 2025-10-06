Piano Trump per Gaza al via i colloqui fra Israele e Hamas

Ci siamo. Oggi, in Egitto, inizieranno i colloqui in tra Israele e Hamas in riferimento al piano di pace per Gaza, proposto dalla Casa Bianca. Secondo l’emittente  Kan, l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, dovrebbero invece prendere parte alle trattative più avanti. Al centro dei colloqui staranno probabilmente alcuni nodi decisivi, tra cui il disarmo di Hamas, il ritiro delle truppe israeliane da Gaza e il futuro politico della Striscia. “ Hamas è molto desiderosa di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente lo scambio di prigionieri, in conformità con le condizioni sul campo”, ha dichiarato, domenica, un funzionario dell’organizzazione terroristica al  Times of Israel. 🔗 Leggi su Panorama.it

