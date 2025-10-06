Piano di pace per Gaza | al via oggi i negoziati in Egitto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono iniziate oggi, lunedì 6 ottobre, le trattative a Sharm el-Sheikh per definire un piano di pace su Gaza. Alla vigilia dei colloqui, il presidente Usa Donald Trump si è detto ottimista, alternando minacce ad aperture. Secondo Trump, i contatti preliminari del weekend con diversi Stati arabi e altri Paesi avrebbero avuto “un grande successo”. Il tycoon ha aggiunto che la prima fase dei negoziati dovrebbe chiudersi entro questa settimana e che i team tecnici sono già al lavoro in Egitto per gli ultimi dettagli. “Il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un massacro, qualcosa che nessuno vuole vedere”, ha avvertito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

