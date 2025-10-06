Piano di pace di Trump al via in Egitto i negoziati tra Hamas e Israele per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza

Sono iniziati oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, i negoziati tra Hamas e Israele sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che punta a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e alla liberazione degli ostaggi ancora detenuti dal movimento islamista. I colloqui, ritenuti cruciali da Washington, si svolgono alla presenza di rappresentanti statunitensi e del Qatar, con la mediazione egiziana. La delegazione di Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, è arrivata ieri sera sul Mar Rosso, mentre quella israeliana, guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, è giunta questa mattina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Piano di pace di Trump, al via in Egitto i negoziati tra Hamas e Israele per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza

