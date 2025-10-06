Piano delle Arti 2025 26 | l’AVVISO del Ministero con le indicazioni per le scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un nuovo Avviso nazionale che stabilisce criteri e modalità per la presentazione dei progetti legati al Piano delle Arti, come previsto dal DPCM del 17 ottobre 2024. Il documento definisce obiettivi, requisiti e caratteristiche cui dovranno attenersi gli Uffici scolastici regionali nella predisposizione dei rispettivi bandi. Le scuole, anche in forma associata o organizzate in poli a orientamento artistico e performativo, potranno candidarsi per ottenere i finanziamenti previsti. L'articolo Piano delle Arti 202526: l’AVVISO del Ministero con le indicazioni per le scuole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - arti

Civica Scuola delle Arti - Accademia Internazionale di Musica in Roma Riconosciuta dalla Regione Lazio --- OPEN DAY – 11 OTTOBRE dalle 9.00 alle 17.00 Via Bari 22, II piano – Roma (Municipio II) Porte aperte alla Civica Scuola delle Arti! Vieni Vai su Facebook

Teatro Olimpico 2025/26: tra tradizione, innovazione e spettacolo - In un’epoca dominata da video brevi e contenuti istantanei, il teatro emerge come uno spazio di respiro, capace di accogliere e guidare le nuove generazioni. Si legge su ilmessaggero.it

Atlanti 2025/26: il Teatro Palladium traccia nuove rotte culturali - Il Teatro Palladium, simbolo culturale dell’Università Roma Tre, apre la stagione 2025/26 con il progetto “Atlanti”, un programma ambizioso che vuole costruire una ... Lo riporta ilmessaggero.it