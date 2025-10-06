Piano da 700 milioni per la scuola siciliana al via gli incontri nei territori | Formiamo i cittadini del futuro

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano triennale da oltre 700 milioni di euro, tra fondi regionali ed extraregionali, per il rilancio del sistema educativo siciliano. Prenderà il via mercoledì 8 ottobre la manifestazione “La Sicilia fa Scuola”, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piano - milioni

Consorzio di Bonifica, tutti i progetti in corso Mappa di quelli futuri: piano da 38 milioni

Lotta alle barriere architettoniche: piano da dieci milioni in 10 anni

Bozza piano ex Ilva, obiettivo 8 milioni di tonnellate

piano 700 milioni scuolaPiano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico. Valditara: “Costruiamo un sistema di tutele sempre più ampio” - È stato pubblicato oggi un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate alla vendita al personale scolastico ... Come scrive iltempo.it

piano 700 milioni scuolaA Rovato più fondi per la scuola: varato un piano da 3,2 milioni - Calano gli alunni, ma il Comune aumenta le risorse per il diritto allo studio e guarda al futuro con due interventi finanziati dal Pnrr ... Scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Piano 700 Milioni Scuola