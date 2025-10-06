Piacenza per Gaza | Teniamo alta l’attenzione
«Tutto il mondo - interviene il coordinamento “Piacenza per Gaza” - ha assistito alla straordinaria prova di solidarietà che il nostro Paese è stato capace di mettere in campo sabato scorso a Roma, con oltre un milione di persone in piazza a fianco del popolo palestinese. Cifre che non si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: piacenza - gaza
“Piacenza per Gaza” in piazza Cavalli per la Flotilla
La mostra sull'infanzia rubata a #Gaza arriva in piazza Cavalli Comunità Islamica Di Piacenza #PalestinaLibera Vai su Facebook
Piacenza torna in piazza a sostegno della Flotilla: corteo e sit in - Prosegue anche a Piacenza la mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza.... - PiacenzaSera - X Vai su X