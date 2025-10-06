Pezzola scommette sulla Sambenedettese | Credo in questa squadra siamo in crescita

Altro esame passato a pieni voti dalla giovane Samb. Contro la Sassari Torres, Eusepi e compagni hanno dato un’altra dimostrazione di grande maturità ma allo stesso tempo sono stati protagonisti di una prestazione importante sotto il profilo tecnico tattico. Un primo tempo eccezionale, mentre nella ripresa la Samb si è tirata troppo dietro, dando campo ai padroni di casa che hanno provato a riaprire il match ma senza successo. Dopo la gara con il Bra al Riviera, la porta difesa da Orsini resta inviolata per la seconda partita della stagione. Un altro dato statistico da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pezzola scommette sulla Sambenedettese: "Credo in questa squadra, siamo in crescita"

