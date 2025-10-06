Petruro Irpino manifestazione di solidarietà per la Palestina
Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso Piazza Grande di Petruro Irpino, si svolgerà una manifestazione di solidarietà e di sensibilizzazione per la causa del Popolo palestinese. Al termine sarà accesa la Fiaccola eterna della Pace e della fratellanza tra i popoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: petruro - irpino
