Petrucci Fdi incontro con la comunità albanese | Un esempio positivo di integrazione
PISA — Il consigliere regionale Diego Petrucci, insieme alla consigliera comunale Raffaella Marchetti e ad Aleks Kaplaj, ha incontrato la comunità albanese della provincia di Pisa, una realtà numerosa e ormai pienamente radicata nel territorio. “È stato un incontro prezioso — ha dichiarato Petrucci — con una comunità che rappresenta un esempio di integrazione riuscita. Gli albanesi della nostra provincia hanno saputo inserirsi nel tessuto sociale e produttivo mettendo i doveri al primo posto, conquistando così i propri diritti e diventando una ricchezza per tutta la società”. Durante l’incontro è stato sottolineato il contributo della comunità albanese alla vita economica, culturale e civile della provincia, con l’impegno a rafforzare i rapporti di collaborazione e dialogo con le istituzioni locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Facciamo un #recap del weekend appena trascorso insieme a #IColoridelLibro! Sabato 13 l'incontro con Chiara Francini, autrice del libro "Le querce non fanno limoni" Rizzoli, in dialogo con Francesca Petrucci. Stefano Consoli Vai su Facebook
Petrucci (FdI): “Grande successo con Bignami, un entusiasmo che spinge il cambiamento” - Arezzo, 18 settembre 2025 – Grande partecipazione ieri sera ad Arezzo, alla Terrazza di Fraternita in Piazza Grande, per l’incontro con l’on. Riporta lanazione.it
Regionali Toscana, Simona Petrucci (FdI): “Squadra di qualità per dare forza alla nostra proposta in provincia di Arezzo” - “Gabriele Veneri, consigliere regionale uscente; Lorenzo Allegrucci, assessore del Comune di Montevarchi; Giovanna Carlettini, assessore del Comune di Arezzo; Laura Chieli, consigliere comunale di ... Da lanazione.it