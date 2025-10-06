Petrolio pericolo maxi aumento Opec+ schivato | produzione +137mila barili

Quifinanza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riunione online di domenica, gli otto paesi del l’OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento di pari entità rispetto a quello approvato nella precedente riunione di settembre, ma  inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti. Il tutto mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole. Gli otto paesi dell’organizzazione si riuniranno di nuovo il  prossimo 2 novembre. L’aumento stabilito per il mese ottobre. “Alla luce delle stabili prospettive economiche globali  e degli attuali  solidi fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio”, l’Arabia Saudita, la Russia e gli altri sei membri dell’Opec+ “hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

petrolio pericolo maxi aumento opec schivato produzione 137mila barili

© Quifinanza.it - Petrolio, pericolo maxi aumento Opec+ schivato: produzione +137mila barili

In questa notizia si parla di: petrolio - pericolo

petrolio pericolo maxi aumentoOpec+ alza la produzione di greggio da novembre: pericolo maxi aumento schivato - 000 barili al giorno, un ritocco inferiore alle aspettative ed in linea con quello del mese precedente, in un contesto economico ancora cauto ... Riporta quifinanza.it

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 62,67 dollari - Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 62,67 dollari al barile con un aumento dello 0,66% mentre il Brent con ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Petrolio Pericolo Maxi Aumento