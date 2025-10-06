Petrolio pericolo maxi aumento Opec+ schivato | produzione +137mila barili

Nella riunione online di domenica, gli otto paesi del l’OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento di pari entità rispetto a quello approvato nella precedente riunione di settembre, ma inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti. Il tutto mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole. Gli otto paesi dell’organizzazione si riuniranno di nuovo il prossimo 2 novembre. L’aumento stabilito per il mese ottobre. “Alla luce delle stabili prospettive economiche globali e degli attuali solidi fondamentali del mercato, come riflesso delle basse scorte di petrolio”, l’Arabia Saudita, la Russia e gli altri sei membri dell’Opec+ “hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

