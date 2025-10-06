Petrolio l’OPEC+ aumenta la produzione di 137.000 barili al giorno il cartello cede alle pressioni di Trump e si allinea alla Russia evitando spinte al ribasso sui prezzi

L’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio ha deciso di aumentare la produzione a ottobre di 137.000 barili al giorno, seguendo il cambio di strategia imposto dall’Arabia Saudita L’OPEC+ ha cambiato strategia. Dopo anni di tagli alla produzione e incertezze, l’organizzazione dei Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

