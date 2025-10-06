Petrolio l’OPEC+ aumenta la produzione di 137.000 barili al giorno il cartello cede alle pressioni di Trump e si allinea alla Russia evitando spinte al ribasso sui prezzi

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio ha deciso di aumentare la produzione a ottobre di 137.000 barili al giorno, seguendo il cambio di strategia imposto dall’Arabia Saudita L’OPEC+ ha cambiato strategia. Dopo anni di tagli alla produzione e incertezze, l’organizzazione dei Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

petrolio l8217opec aumenta la produzione di 137000 barili al giorno il cartello cede alle pressioni di trump e si allinea alla russia evitando spinte al ribasso sui prezzi

© Ilgiornaleditalia.it - Petrolio, l’OPEC+ aumenta la produzione di 137.000 barili al giorno, il cartello cede alle pressioni di Trump e si allinea alla Russia evitando spinte al ribasso sui prezzi

In questa notizia si parla di: petrolio - opec

Petrolio in recupero, dai dazi all’Opec+: cosa muoverà il mercato

Petrolio, 8 Paesi OPEC+ aumenteranno la produzione

Il prezzo del petrolio sale dopo l'Opec, Brent a 66,5 dollari

petrolio l8217opec aumenta produzionePetrolio, aumento di produzione di 137 mila barili al giorno a novembre: la decisione dell’Opec+ - Riad, Mosca e altri sei membri dell'Opec+ hanno confermato l’aumento delle loro quote di produzione per il mese di novembre ... Riporta corriere.it

petrolio l8217opec aumenta produzionePetrolio, Opec+ aumenta produzione a ottobre - L’aumento di produzione di 137 mila barili è inferiore rispetto ai mesi precedenti. quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Petrolio L8217opec Aumenta Produzione