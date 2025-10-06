Sulla vita di Francesco Petrarca esiste un testo fondamentale scritto da Ernest Hatch Wilkins del 1961, Life of Petrarch. È una ricerca dalla quale emerge tutta l'ammirazione del filologo e italianista statunitense per il cantore di Laura. Questa biografia si basa su testimonianze dirette, lettere, carte e note scritte da Petrarca sui margini delle pagine dei suoi libri. Una ricostruzione biografica devota al racconto che lo scrittore aretino ha voluto fornire di sé. Un'autobiografia ideale destinata a lasciare di sé un'immagine esemplare. Con un altrettanto finissimo lavoro filologico, Luca Marcozzi, professore ordinario di Letteratura italiana all'Università degli Studi di Roma Tre, con alle spalle anni di ricerche e studi su Dante, Petrarca e il Rinascimento, ha portato alle stampe non una risposta e nemmeno una replica al libro di Wilkins, ma l'altra faccia del fondatore della lirica italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Petrarca, la vita meno conosciuta e piena di ombre