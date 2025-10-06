Petraluna il romanzo di Valentino Zucconi ai mercoledì con i grilli per la testa

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano i "mercoledì con i grilli per la testa", la rassegna letteraria che giunge al quarto anno di attività con la presentazione (al momento con cadenza quindicinale) di autori e artisti piacentini o comunque di narratori che con le loro pubblicazioni raccontano storie ambientate nel nostro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: petraluna - romanzo

petraluna romanzo valentino zucconi"Petraluna", il romanzo di Valentino Zucconi ai "mercoledì con i grilli per la testa" - Tornano i "mercoledì con i grilli per la testa", la rassegna letteraria che giunge al quarto anno di attività con la presentazione (al momento con cadenza quindicinale) di autori e artisti piacentini ... Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Petraluna Romanzo Valentino Zucconi