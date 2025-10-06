Garfagnana (Lucca), 6 ottobre 2025 – Un caso positivo di peste suina africana (PSA) è stato riscontrato in una carcassa di cinghiale in provincia di Lucca, nello specifico nel territorio del comune di Piazza al Serchio, in Garfagnana. Lo conferma l’azienda USL Toscana Nord Ovest. Verranno quindi attivate in Garfagnana alcune strategie di contenimento della PSA, che sono diverse e, a causa delle caratteristiche della malattia (altissima resistenza nell’ambiente, contagiosità e letalità per gli animali colpiti), devono essere necessariamente sviluppate in maniera sinergica per avere successo. “Queste – spiega l’Asl in una nota – includono principalmente: l’attuazione di stringenti misure di biosicurezza per gli allevamenti suini, l’abbattimento di suidi selvatici, la limitazione delle attività venatorie nei territori in restrizione, la creazione di barriere fisiche per rallentare la diffusione della malattia in ambiente selvatico». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peste suina, confermato un caso in Garfagnana. La Usl: “Attivate le misure di contenimento”