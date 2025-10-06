Pescara la Filovia La Verde Premiata a Varsavia ma il Comitato Locale Insorge | Un’Opera Fallimentare
Il progetto, gestito dalla società di trasporti Tua, è stato presentato come uno dei quattro migliori esempi di mobilità sostenibile durante una conferenza internazionale della Union Internationale des Transports Publics (UITP) in Polonia. Un plauso che, tuttavia, non smuove le convinzioni del comitato cittadino. Maurizio Biondi, vicepresidente del comitato, sottolinea quella che definisce una “insuperabile contraddizione”: un’infrastruttura finanziata decenni fa come sistema di trasporto rapido di massa e realizzata oggi come una semplice filovia convenzionale. “I manufatti evidenziano tutta la fatiscenza propria di un progetto sbagliato in origine,” afferma Biondi, puntando il dito sul trentennale periodo di realizzazione. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: pescara - filovia
