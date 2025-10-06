Pescara il Paradosso delle Ciclabili | Rete in Crescita ma il Vecchio Soccombe all’Usura

  Il passare degli anni ha lasciato un’impronta profonda sulle prime ciclabili della città. Il caratteristico colore rosso, verde o blu dell’asfalto è spesso un pallido ricordo, consumato da agenti atmosferici e usura. Crepe, buche e rattoppi improvvisati trasformano quelle che dovrebbero essere autostrade per le biciclette in percorsi a ostacoli. Questa decadenza non è solo una questione estetica, ma un problema concreto di sicurezza: una segnaletica orizzontale poco visibile aumenta il rischio di conflitti con i veicoli a motore e i pedoni, mentre un fondo stradale dissestato può facilmente causare cadute e incidenti. 🔗 Leggi su Citypescara.com

