Pesaro | terremoto di magnitudo 4.4 a Fano controlli nelle scuole
Il Comune di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, con l’ufficio tecnico ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per effettuare i controlli nelle scuole della città dopo la scossa di terremoto registrata lunedì al largo della costa pesarese: un sisma di magnitudo 4.4 registrato alle 12:13 a una profondità di 8 chilometri. Non si segnalano al momento danni. “ Il sisma si è sentito bene, abbiamo fatto sopralluoghi in tutto il plesso scolastico ma non si registra nessuna problematica quindi ci sentiamo di dire che il pericolo è scampato “, ha detto il sindaco di Fano Luca Serfilippi. Questo articolo Pesaro: terremoto di magnitudo 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it
