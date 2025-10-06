Perugia uno strazio senza precedenti A Carpi arriva la quinta sconfitta consecutiva
2 PERUGIA 0 (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1'st Rigo), Figoli (31'st Lombardi), Rosetti (14'st Pietra), Cecotti; Cortesi (14'st Stanzani), Casarini (37'st Forte); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Megelaitis, Rondolini (1'st Bartolomei), Tozzuolo; Calapai (27'st Matos), Giunti, Torrasi, Giraudo (19'st Yabre); Manzari (1'st Terrnava), Kanoute; Giardino (19'st Montevago). A disp. Moro, Nwanege, Brunori, Broh, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani (Braglia squal.
Perugia, uno strazio senza precedenti. A Carpi arriva la quinta sconfitta consecutiva - Squadra allo sbando, scelta iniziali che lasciano almeno perplessi, un primo tempo preoccupante. Riporta lanazione.it