Perugia Lorenzo Alberetti è campione d’Europa

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il perugino Lorenzo Alberetti brilla agli Internazionali di danza sportiva e conquista il titolo di campione d’Europa nella specialità "10 Balli", in coppia con l'atleta russa Aleksandra Raskatova. Il successo è arrivato al PalaTiziano di Roma alla quarta tappa del circuito Wdsf GrandSlam. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

