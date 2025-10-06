Perugia la passeggiata Gaci con i levrieri salvati
Una passeggiata alla scoperta di Perugia, per stare assieme e per far conoscere i nostri levrieri e Gaci, Greyhound Adopt Center Italy, la prima associazione che in Italia si è occupata dello sfruttamento dei levrieri greyhounds dall’Irlanda e dei galgos e dei podencos dalla Spagna.L’associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - passeggiata
Domenica 28 Settembre, nella cornice del percorso verde di Perugia si è ripetuto il successo di partecipazione alla 6° edizione della Corri per Leo, che ha visto al nastro di partenza più di 200 atleti e semplici partecipanti alla passeggiata a passo libero. Una c Vai su Facebook
Passeggiata Gaci a Roma - Questa volta l'incontro è nel parco della residenza storica di Villa Doria Pamphilj. Si legge su romatoday.it
Cosa fare (anche gratis) a Roma: dal Notre Dame Magnificat Choir in concerto alla passeggiata con i levrieri dell'Associazione Gaci - Nei giorni scorsi le previsione hanno annunciato un weekend tutto “bianco” con fiocchi di neve nel Lazio. Segnala ilmessaggero.it