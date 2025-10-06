Perugia il premio Cinema dell' Anima e la Pellicola d’oro a Luca Zingaretti
“Per il suo esordio nella regia con La casa degli sguardi, che mostra un artista dall’anima profonda e sensibile, capace di una poesia che sa restituire speranza e dignità ai suoi personaggi”. Doppio premio per Luca Zingaretti nel cinema Zenith di Perugia, dove è in corso il festival Cinema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - premio
Perugia. Antonio Nesci dedica il Premio “Francavilla Angitola – Città del Drago” alla moglie Rosamaria Greco: “Il mio traguardo è anche il suo”
Per gli amanti della narrativa d'autore, a Perugia tutti i finalisti del premio Campiello 2025, per raccontare la propria opera
Perugia, la scuola primaria di Villa Pitignano vince il premio nazionale di Acea
Gli studenti dell’Umbria vincono il premio nazionale di Acea La scuola in provincia di Perugia premiata con il progetto sulla tutela dell’acqua. Grande festa al Trasimeno per l’“Acea Acqua Edu Camp” Vai su Facebook
Perugia, la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival: il programma - A Perugia appuntamento con la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival, in programma dall'1 al 12 ottobre alla Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile, in Piazza IV Novembre, ed il Cinema ... Da perugiatoday.it
Il “Cinema dell’Anima“ tra visioni e ospiti - Da oggi al 12 ottobre Perugia ospita la terza edizione del ‘Cinema dell’Anima’, festival organizzato dall’associazione “Liberare la Bellezza” ... Lo riporta msn.com