Perugia il premio Cinema dell' Anima e la Pellicola d’oro a Luca Zingaretti

“Per il suo esordio nella regia con La casa degli sguardi, che mostra un artista dall’anima profonda e sensibile, capace di una poesia che sa restituire speranza e dignità ai suoi personaggi”. Doppio premio per Luca Zingaretti nel cinema Zenith di Perugia, dove è in corso il festival Cinema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it