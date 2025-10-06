Perugia cinque associazioni scrivono al Comune | Chiudere il percorso verde alle auto durante la Fiera dei Morti

Legambiente Perugia e Valli del Tevere, Fiab Perugia Pedala, Coscienza Verde e Comitato Gimko Biloba scrivono alla giunta di Vittoria Ferdinandi proponendo di “chiudere al transito delle auto l’area del percorso verde in occasione della tradizionale Fiera dei Morti”.La richiesta, spiegano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - cinque

Il Perugia volta pagina e riparte da Braglia: "Questa rosa può arrivare tra le prime cinque"

Perugia mai così in basso, scatta il ritiro. Il crollo nella ripresa ’costa’ cinque punti

Il Perugia e quel brutto quarto d’ora. Sono cinque reti incassate dal 60’ al 75’

Presentata a Villa Umbra di Perugia la nuova rete oncologica dell'Umbria che unisce competenze e tecnologie per offrire ai cittadini percorsi oncologici più sicuri, accessibili ed umani con un nuovo modello organizzativo atteso da anni. I primi cinque percorsi Vai su Facebook

Il Rosatelli brilla a Perugia: terzo posto nazionale nel calcio a cinque - X Vai su X

Fiera dei Morti, cinque associazioni al Comune: «Chiudere il Percorso verde alle auto» - Le associazioni ambientaliste e civiche Legambiente Perugia e Valli del Tevere, FIAB Perugia pedala, Coscienza verde e Comitato Ginkgo Biloba hanno proposto alla giunta comunale di Perugia di chiudere ... Scrive umbria24.it

Perugia, spazi alle associazioni: affidati i privati a Fontivegge - Cresce la lista degli immobili che il Comune, pescando fra i propri beni, affida periodicamente alle associazioni cittadine, sempre più la chiave per il rilancio e la vitalità dei quartieri, ... Segnala ilmessaggero.it