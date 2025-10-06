Persone scomparse | in Carso il seminario che forma i volontari

Nei giorni scorsi a Aurisina si è tenuto il seminario tecnico dedicato alla ricerca di persone scomparse e organizzato dalla Ivan Schmidt Academy in collaborazione con K9 Mantrailing e la Croce verde di Cumiana. L'evento formativo ha visto la partecipazione di 20 binomi operativi provenienti da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

