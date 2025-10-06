Persona sui binari a Novate treni sospesi e ritardi

Mattinata di forti disagi per i pendolari lombardi: intorno alle 11.30 la presenza di una persona non autorizzata, sui binari nei pressi della stazione di Novate Milanese, ha costretto Trenord a sospendere la circolazione ferroviaria lungo la tratta. Numerose le linee che hanno subito ripercussioni L’episodio ha avuto immediate conseguenze su tutti i treni in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

