Persona morta tra Oriolo Romano e Capranica tragedia sulla ferrovia Roma–Viterbo

6 ott 2025

Dalle 9,10 sulla linea Roma - Viterbo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Oriolo e Capranica per il rinvenimento di una persona deceduta. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale, i treni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

