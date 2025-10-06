Persona morta tra Oriolo Romano e Capranica tragedia sulla ferrovia Roma–Viterbo
Dalle 9,10 sulla linea Roma - Viterbo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Oriolo e Capranica per il rinvenimento di una persona deceduta. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale, i treni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: persona - morta
Moto contro auto sulla statale della Venosta: morta una persona