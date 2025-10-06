Perla Verde in lutto addio alla direttrice del Poliambulatorio Riccione salute morta a soli 40 anni
La comunità di Riccione è in lutto per la scomparsa di Alessandra Piccioni, morta a soli 40 anni dopo aver combattuto una brutta malattia. Era molto conosciuta nella Perla Verde, impegnata professionalmente come direttrice del Poliambulatorio “Riccione salute”. Aveva avuto importanti trascorsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
