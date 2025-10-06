Perla di Carta su punizione Blitz del K Sport a Fabriano
CERRETO 0 K SPORT MONTECCHIO 1 CERRETO (4-3-3): Tafa; Stortini (39’st Nacciarriti), Marino, Perrini, Crescentini (19’st Bologna); Trillini, Malagrida (39’st Gnahe), Bracciatelli; Chiavellini, Encina (19’st Di Cato), Russo (32’st Amico). All. Del Bene. K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Cerretani; Camilloni, Nobili, Dominici, Liccardi (14’st Sylla); Carta, Paglia (20’st Magnanelli); Peroni (47’st Mistura), Torelli, Sollaku (14’st Notariale); Broso (20’st Rivi). All. Magi. Arbitro: Uncini di Jesi. Rete: 12’pt Carta. Note: ammonito Encina, Camilloni, Carta. Spettatori 200. Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Fabriano Cerreto, che cade di misura davanti al proprio pubblico contro un K Sport Montecchio Gallo compatto e cinico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perla - carta
Venerdì 26 Settembre – ore 19:30 Sala Venezia Cena Veneziana di Pesce Menù alla carta con i sapori autentici della tradizione veneziana. Serata musicale con Lelewonderfull Le migliori melodie veneziane e non solo. Info e prenotazioni: 342 7 Vai su Facebook