Perdita del carico esplosione di una gomma | traffico in tilt
Traffico letteralmente in tilt oggi 6 ottobre lungo la strada dei Vivai all'altezza del comune di Saonara. Dalle 16 in poi a distanza di pochi minuti un camion ha perso il carico bloccando di fatto la viabilità. Poco dopo un secondo mezzo pesante ha patito l'esplosione di una gomma finendo fuori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: perdita - carico
In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisa-Reggello #viabiliTOS - X Vai su X
PERDE LE BALLE DI FIENO SULLA CINGOLANA....INARRESTABILE MACERATA. Questa mattina, 25 settembre, poco dopo le ore 10 a San Severino, c'è stata una perdita di balle di fieno. Il carico è caduto da un camion lungo la strada regionale 502 “Cingol Vai su Facebook
Acilia: perdita di gas in un impianto Gpl, i pompieri evitano l'esplosione - Una perdita di Gpl in un impianto di Acilia che poteva provocare la stessa catastrofe avvenuta venerdì scorso al Prenestino. Segnala roma.corriere.it
Incidente in A14 a Pesaro, esplode la gomma di un camion carico di cereali che poi si schianta contro il guardrail: stoppato anche l'incendio - Poco dopo le 17, una squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta sull'autostrada A14, corsia sud, al chilometro ... Secondo corriereadriatico.it