Perde l’equilibrio e precipita dal tetto di casa sua | è grave
Gravissimo incidente al mattino di lunedì 6 ottobre a Aeschio, frazione di Verano (BZ), dove un uomo che stava svolgendo dei lavori sul tetto di casa sua ha perso l’equilibrio ed ha fatto una caduta di sei metri.L’allerta al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 7:50 e sul posto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
