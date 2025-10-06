Perde è l’unico caso | la situazione dei leader politici dopo il sondaggio sui partiti

La politica italiana vive settimane di grande fermento, sospesa tra le tensioni interne e le incognite del quadro internazionale. Le sfide che attendono il Paese – dalle difficoltà economiche all’instabilità geopolitica – stanno mettendo alla prova non solo la coesione del governo, ma anche la capacità dei partiti di interpretare e intercettare il sentimento degli elettori. Le imminenti elezioni regionali, in più territori strategici, sono diventate il banco di prova del consenso verso la maggioranza guidata da Giorgia Meloni e dell’efficacia dell’opposizione, in un clima che riflette le stesse oscillazioni che si registrano nei sondaggi nazionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it