Percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze da droghe | NOTA e materiali per i docenti

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con nota del 3 ottobre il Ministero invita le istituzioni scolastiche a promuovere attività educative orientate alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, con un’attenzione particolare verso i nuovi oppioidi sintetici, tra cui il fentanyl. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: percorsi - educativi

Percorsi educativi all’uso del digitale e affettività, sportelli di ascolto, formazione per insegnanti e dialogo con le piattaforme digitali. Cosa prevede la “Carta di Bologna per l’Affettività Digitale”

Progetti educativi scolastici, dal Comune 49mila euro per sostenere otto percorsi

Dal bullismo alla tutela ambientale, il Comune avvia percorsi educativi integrati per il nuovo anno scolastico

Percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze da droghe: NOTA e materiali per i docenti - Con nota del 3 ottobre il Ministero invita le istituzioni scolastiche a promuovere attività educative orientate alla prevenzione ... Riporta orizzontescuola.it

Dipendenze digitali - “Tra le dipendenze digitali più diffuse tra i giovani si annoverano l’uso eccessivo dei social network, il gaming patologico, ovvero la dipendenza da videogiochi, quella da smartphone e la visione ... Si legge su unimondo.org

Cerca Video su questo argomento: Percorsi Educativi Contrasto Dipendenze