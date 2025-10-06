Percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze da droghe | NOTA e materiali per i docenti
Con nota del 3 ottobre il Ministero invita le istituzioni scolastiche a promuovere attività educative orientate alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, con un'attenzione particolare verso i nuovi oppioidi sintetici, tra cui il fentanyl.
Percorsi educativi all’uso del digitale e affettività, sportelli di ascolto, formazione per insegnanti e dialogo con le piattaforme digitali. Cosa prevede la “Carta di Bologna per l’Affettività Digitale”
Progetti educativi scolastici, dal Comune 49mila euro per sostenere otto percorsi
Dal bullismo alla tutela ambientale, il Comune avvia percorsi educativi integrati per il nuovo anno scolastico
L'ex I.P.S.S. "De Lilla" di Conversano è stato intitolato ufficialmente alla memoria della professoressa Giulia Monteleone, scomparsa il 19 settembre 2019. La prof.ssa Monteleone è stata una promotrice di percorsi educativi incentrati sull'inclusione.
Dipendenze digitali - "Tra le dipendenze digitali più diffuse tra i giovani si annoverano l'uso eccessivo dei social network, il gaming patologico, ovvero la dipendenza da videogiochi, quella da smartphone e la visione compulsiva di contenuti online."