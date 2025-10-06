Perché Trump ora non digerisce nemmeno la pasta

Wired.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione statunitense ha esteso anche al prodotto simbolo del made in Italy i dazi punitivi, colpendo oltre dieci pastifici italiani. Dal primo gennaio scatterebbero aliquote al 107%. 🔗 Leggi su Wired.it

