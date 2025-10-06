Perché Robbie Williams ha dovuto annullare il concerto finale del tour ‘Britpop’ a Istanbul

Roma, 6 ottobre 2025 – Robbie Williams ha dovuto rinunciare al gran finale del suo tour mondiale ‘Britpop’, in programma per il 7 ottobre a Istanbul. Le autorità locali hanno imposto la cancellazione dello show all’Atakoy Marina per ragioni legate alla sicurezza pubblica. E la data del 7 ottobre, che coincide con l’attacco di Hamas a Israele nel 2023 è centrale in questa vicenda dove musica e politica si intrecciano. Cosa è successo. Negli ultimi giorni, diversi account turchi sui social e associazioni pro-Gaza avevano chiesto a gran voce la cancellazione dell’evento, accusando Robbie Williams di simpatie filosioniste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché Robbie Williams ha dovuto annullare il concerto finale del tour ‘Britpop’ a Istanbul

In questa notizia si parla di: perch - robbie

Se Jacob Elordi e Margot Robbie sembrano troppo lontani dai personaggi di Emily Brontë, forse è perché non lo sono... Vai su Facebook

Perché Robbie Williams ha dovuto annullare il concerto finale del tour ‘Britpop’ a Istanbul - Non è chiaro se ci fossero minacce terroristiche concrete o se la cancellazione dell’evento sia stata preventiva. Come scrive quotidiano.net

Robbie Williams rivela: «Convivo con la sindrome di Tourette, esibirmi mi terrorizza» - Il cantante rompe il silenzio su un disturbo neurologico caratterizzato da tic motori e vocali di cui soffrono anche altre star, da Billie Eilish ad Alessandro Borghi ... Segnala iodonna.it