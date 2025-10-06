Perché la Superluna di ottobre è la Luna del raccolto? Prepariamoci a vederla

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025 il cielo italiano si illuminerà con la prima Superluna dell’anno, un evento astronomico che unisce spettacolo visivo e tradizione agricola. Ma perché questa Luna Piena porta il suggestivo nome di “Luna del Raccolto”? Il nome “Harvest Moon” (Luna del Raccolto) affonda le radici nelle tradizioni agricole: in passato, la luce intensa di questa Luna permetteva ai contadini di proseguire i lavori nei campi anche dopo il tramonto, sfruttando le ultime settimane utili per portare a casa i raccolti prima dell’arrivo dell’inverno. La Luna del Raccolto non cade sempre nello stesso mese: per definizione, è la prima Luna Piena che sorge più vicino all’equinozio d’autunno (quest’anno avvenuto il 22 settembre). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Perché la Superluna di ottobre è la Luna del raccolto? Prepariamoci a vederla

In questa notizia si parla di: perch - superluna

L'autunno 2025 ci regalerà uno spettacolo celeste davvero speciale: tre Superlune consecutive. La prima brillerà martedì 7 ottobre, ed è la suggestiva Luna del Cacciatore, così chiamata dai nativi americani perché

