Perché Kolo Muani non sta giocando al Tottenham | per l'ex Juve solo 13 minuti in campo con gli Spurs

Kolo Muani è stato fermato da un infortunio che non gli ha permesso di vivere subito al meglio la sua nuova esperienza al Tottenham. L'ex Juventus, protagonista anche al Mondiale per Club con i bianconeri, è sceso in campo solo per 13 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - kolo

