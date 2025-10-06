Perché il dissing di Taylor Swift contro Charli xcx in Actually Romantic è un passo falso

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo ultimo album The Life Of A Showgirl, Taylor Swift ha pubblicato una canzone, Actually Romantic, che è un dissing a Charlie xcx, ma la popstar ha mancato il punto, sia nel testo che nella musica: ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - dissing

perch233 dissing taylor swiftTaylor Swift ha lanciato un dissing contro Charli XCX? - Con Actually Romantic, settima traccia di The Life of a Showgirl, la popstar sembrerebbe rivolgere una frecciatina elegante alla collega ... vanityfair.it scrive

perch233 dissing taylor swiftTaylor Swift ha spiegato il “dissing” contro Charli XCX - Subito dopo l'uscita di ‘The Life Of A Showgirl’, molti fan avevano interpretato alcuni versi del brano ‘Actually Romantic’ come un attacco rivolto alla popstar britannica. Si legge su rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Dissing Taylor Swift